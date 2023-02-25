Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan flaş deprem açıklaması! O kişiyi depremde kaybetti! Allah bir daha yaşatmasın

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Deprem bölgesi için seferber olan isimler arasında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz akşam Çubuklu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; İmirzalıoğlu, "Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm. Nasıl olabiliriz ki?" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programa katılan yarışmacı genç Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulandı ve uzun bir süre konuşamadı.

Ünlü oyuncu, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm" şeklinde konuştu.

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