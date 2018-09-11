Bayraktar: İnsansız savaş uçağı 2023’den önce inşallah

Ürettiği insansız hava araçlarıyla Türk Savunma Sanayisine büyük katkı veren Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gazete ve televizyonların yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda çarpıcı açıklamalar yaptı. İnsansız savaş uçağının ne zaman kullanılabileceğine yönelik hedeflerini açıklayan Bayraktar, "İnsansız savaş uçağı inşallah 2023 öncesi. 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracı da inşallah 2019 da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012 de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var" dedi.

'3 YILIM GÜNEYDOĞU'DA GEÇTİ'... Terör olaylarının son 2 sene azalmasında İHA'ların büyük katkı sağladığını dile getiren Selçuk Bayraktar, şunları söyledi: "Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı. Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son 2 senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar'tan.. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı git gide artacak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor.Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim 3 senem bir fiil ekiple beraber Güneydoğu da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA'larımız donatıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kulLanan başka ülke yok."

'KENDİ İÇİMİZDEN YETİŞTİRİYORUZ'... Baykar'ın üretimiyle Türkiye'nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının hatırlatılması üzerine Selçuk Bayraktar, "Bu parayla ölçülmez. Ölçülecek olsa milyarlarca dolardır" dedi.Baykar'ın kendi içinde akademik bir kurum gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Lise çağlarından itibaren bizim çekirdek ekibimizin kadrosu bir yerde çalışmış değil kendi içimizde yetişmiş. Kendi içimizden yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.