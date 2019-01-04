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Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli İHA'ların göreve başlama anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

04 Ocak 2019 Cuma 10:03
Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...

Henüz İHA'ların askeri birlikte eğitimleri devam ederken Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir telefonla harekete geçtiklerini aktaran Bayraktar, tüm ekibin gönüllü olarak hemen Batman'a hareket ettiğini şu ifadelerle anlattı:

İHA'larımız TSK envanterine girmiş ve Trakya'da askeri birlikte eğitimleri devam etmektedir. Terör yeniden alevlenmiştir. Kara Kvt.'lerinden telefon gelir; "24 saat içinde hava kargoyla nakledilmek üzere acilen Çorlu Hava Birliği'nde hazır olur musunuz?" 

 

Bütün ekip gönüllü oldu

"O anda İHA eğitim uçuşundadır. Bayram yakın olmasına rağmen Bayramı da Batman'da geçirmek üzere tüm ekip gönüllü olur. Onlarca tırlık malzeme paketlenir, en az 6 ay sürecek bir eğitim/görev için Batman'a naklolur. Milli İHA'ların ilk görev uçuşu kısa bir süre sonra yapılır."

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:03
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