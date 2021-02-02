BAYKAR bu muhteşem özellikleri ilk kez açıkladı!

İnsansız Hava Araçları teknolojisinde bütün dünyaya örnek olan BAYKAR firması, AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yeni özelliklerini ilk kez paylaştı.

BAYKAR; AKINCI TİHA’nın 5 bin km uydu bağlantısının olduğunu, elektronik savaş ve sinyal istihbaratı yeteneğine sahip olduğunu, kara, hava, deniz radar keşif istihbaratı yeteneğini, taarruz-mühimmatlı saldırı özelliğini ve EO/IR keşif istihbaratı özelliğini açıkladı.

Yapılan paylaşımın devamında Bayraktar TB2 ile ilgili de açıklamalar yer aldı.

BAYKAR; Bayraktar TB2’nin 300-1800 km görüş hattının ve uydu bağlantısının olduğunu, kara, hava, deniz radar keşif istihbaratı yeteneğini, taarruz-mühimmatlı saldırı özelliğini ve EO/IR keşif istihbaratı özelliğini açıkladı.

BAYKAR tarafından ilk defa açıklanan özellikler savunma sanayii takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

AKINCI TİHA belli başlı özellikleriyle diğer yerli İHA/ SİHA’larımızdan ayrılıyor. Bayraktar Akıncı 1350 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Buna ek olarak ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radarın entegre edilmesiyle hava-hava muharebesi kabiliyetine sahip olacak. Ayrıca yerli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini, MAM-L, TEBER-82, KGK-82-83. SOM füzesini ve MK-84 mühimmatını taşıma kapasitesine sahip olacak.

AKINCI TİHA Türkiye’ye İHA ile hava-hava muharebesi ve gelişmiş yapay zeka kullanımı kabiliyetlerini kazandırması açısından önemli bir kazanım olacak. AKINCI TİHA ilerleyen yıllarda hava savunma için de kullanılabilir.

AKINCI’nın teslimatları 2021 yılında başlayacak. AKINCI TİHA’nın AESA radarının 2021 yılında ASELSAN tarafından BAYKAR’a teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca AKINCI için elektronik harp podu da çalışılıyor.

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi olarak öne çıkıyor. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor. BAYKAR’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretildi.

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak biliniyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 250 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapıyor. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi (27 saat 3 dakika) ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar ROKETSAN MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru oldu. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı "gör-ve-vur" özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olarak geliştirildi. Sistem, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.

Kaynak: Savunmatr