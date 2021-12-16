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Spor Bayern Münih'ten dev transfer hamlesi
Spor

Bayern Münih'ten dev transfer hamlesi

Bayern Münih'in dev transfer hamlesi planı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 13:02:00 -
Bayern Münih'ten dev transfer hamlesi

Bayern Münih'in dev transfer hamlesi planı ortaya çıktı.

Alman devi, Lewandowski'nin takımdan ayrılması halinde Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek. Daha önce Dortmund'dan Lewandowski, Götze ve Hummels'i kadrosuna katan Bayern, Norveçli yıldıza imzayı attırması durumunda sarı-siyahlı taraftarları bir kez daha kahredecek.

Bayern Münih'te Lewandowski ve Coman'ın takımdan ayrılması gündemde. Alman devi iki yıldızla yolları ayırması halinde izleyeceği yol haritasını şimdiden belirledi.

Bild'den alınan bilgiye göre, Münih kulübünün transfer harekatı, Robert Lewandowski ve Kingsley Coman ile yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağına bağlı olacağı belirtildi. Haberde bu iki oyuncunun takımdan ayrılması halinde, Bayern'in ilk alternatiflerinin Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland ve Barcelona orta saha oyuncusu Ousmane Dembele olduğu aktarıldı.

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