Bayern Münih'te koronavirüs şoku
Bundesliga ekibi Bayern Münih; Neuer, Coman, Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Sezona 3 Ocakta başlayacağını açıklayan Alman ekibi Bayern Münih, 4 oyuncusunun ve teknik ekipten 1 personelinin, Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Bayern Münih; Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bayern resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 3 Ocak sabahı antrenman önce PCR testi yapılarak teste göre antrenmana katılacak isimleri duyuracaklar.
Teknik ekipten koronavirüs testi pozitif çıkan isim ise Dino Toppmöller olarak açıklandı.