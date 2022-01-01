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Spor Bayern Münih'te koronavirüs şoku
Spor

Bayern Münih'te koronavirüs şoku

Bundesliga ekibi Bayern Münih; Neuer, Coman, Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 21:19:00 -
Bayern Münih'te koronavirüs şoku

Sezona 3 Ocakta başlayacağını açıklayan Alman ekibi Bayern Münih, 4 oyuncusunun ve teknik ekipten 1 personelinin, Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bayern Münih; Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bayern resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 3 Ocak sabahı antrenman önce PCR testi yapılarak teste göre antrenmana katılacak isimleri duyuracaklar.

Teknik ekipten koronavirüs testi pozitif çıkan isim ise Dino Toppmöller olarak açıklandı.

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