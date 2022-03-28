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Spor Bayern Münih'te bir devrin sonu
Spor

Bayern Münih'te bir devrin sonu

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski ile Alman devi arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkandı. Polonyalı golcü için Barcelona'nın devreye girdiği ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 01:15:00 -

Yeni sezona fırtına gibi başlamak isteyen Barcelona, kadro kalitesini artırmak için girişimlere başladı. Yıldız bir golcüyü takıma kazandırmak için kolları sıvayan Katalan devi, Robert Lewandowski'yle prensip anlaşmasına vardı.

Pazarlık masasına oturuyorlar

Ajansspor'un Sport'tan aktardığı habere göre, Bayern Münih ile 2023'e kadar kontratı bulunan Robert Lewandowski, sözleşme konusunda sorun yaşadı ve sezon sonu için Barcelona ile anlaşma sağladı. Dev kulüplerin ise golcünün bonservis bedeli için pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

50 milyon Euro ödemeye hazırlar

Barcelona'nın, Bundesliga ekibi Bayern Münih ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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