Bayern Münih'te bir devrin sonu

Yeni sezona fırtına gibi başlamak isteyen Barcelona, kadro kalitesini artırmak için girişimlere başladı. Yıldız bir golcüyü takıma kazandırmak için kolları sıvayan Katalan devi, Robert Lewandowski'yle prensip anlaşmasına vardı.

Pazarlık masasına oturuyorlar

Ajansspor'un Sport'tan aktardığı habere göre, Bayern Münih ile 2023'e kadar kontratı bulunan Robert Lewandowski, sözleşme konusunda sorun yaşadı ve sezon sonu için Barcelona ile anlaşma sağladı. Dev kulüplerin ise golcünün bonservis bedeli için pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

50 milyon Euro ödemeye hazırlar

Barcelona'nın, Bundesliga ekibi Bayern Münih ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.