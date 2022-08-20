Bayern Münih’li yıldız Beşiktaş’a geliyor!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Bayern Münih forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Eyüp Aydın'ın peşine düştü.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Siyah beyazlılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın için harekete geçti.

Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre, Beşiktaş, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılında sona ereceği ve iki taraf arasında henüz net bir kararın alınmadığı kaydedildi.

Siyah beyazlıların da bu durumu fırsat bilerek Eyüp Aydın'ı transfer etmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra Karlsruhe ve Hannover'in de genç oyuncuya talip olduğu haberde yer aldı.

Eyüp Aydın, bu sezon Alman ekibinde 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan 1.81 boyundaki futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.