Bayern Münih’in orta sahası Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe’de orta saha arayışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktörü Jose Mourinho, transferleri heyecanla beklerken Kanarya, orta saha listesinin ilk 3 sırasını belirledi.

Listesinde birçok isim bulunan Sarı-Lacivertliler’de gündeme gelen son yıldız ise Tottenham formasını giyen Giovanni Lo Celso oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho’nun Tottenham’dan eski öğrencisi. Portekizli teknik adam döneminde kariyerinin iyi dönemlerinden birini yaşayan Tangocu, Tottenham tarafından gözden çıkartıldı

Sarı-Lacivertliler’in, bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlenen Lo Cleso için devreye girdiği kaydedildi. Ancak Arjantinli yıldızın talibi çok.

28 yaşındaki oyuncuyla PSG ve Villarreal’de çalışan ve şu anda Aston Villa’nın başında olan Unai Emery de bu transferi istiyor. Ayrıca Lo Celso’nun bir dönem formasını giydiği Real Betis ve İtalyan ekibi Roma’nın da harekete geçtiği kaydedildi.

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Sarı-Lacivertliler’in listesinin ilk sırasında Leon Goretzka bulunuyor. Bir dönem Galatasaray’ın da talip olduğu Alman yıldız, Bayern Münih’in yeni teknik patronu Vincent Kompany tarafından kadroda düşünülmüyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu buna rağmen takımda kalıp forma için savaşmak istediğini söylemişti. Ancak Kompany, tamamen hazır olmasına rağmen Goretzka’yı dün Almaya Kupası’dan SSV Ulm ile oynanan maçın kadrosuna almadı. Almanya basını, bu kararın dünyaca ünlü yıldızı fazlasıyla sarstığını yazdı.

Leon Goretzka henüz ayrılık kararı almış değil. Ancak Fenerbahçe’nin, 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Alman ekibi, her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

Sofyan Amrabat, kariyerine geçen sezon kiralık formasını giydiği Manchester United’da devam etmek istediği için gelen teklifleri geri çevirmişti.

İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Amrabat takımdan ayrılsa da kulübün internet sitesindeki kadroda ismi duruyordu. Bu da Faslı oyuncunun dönme hayallerini canlı tutuyordu.

Ancak önceki gün yaşanan gelişmeyle işler değişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Amrabat, internet sitesindeki kadrodan çıkartıldı. 4 nurmaları forması da yeni transfer De Ligt’e verildi. Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha için Amrabat’tan tamamen vazgeçip, Maneul Ugarte ve Frenkie De Jong’a yöneldiği kaydedildi. Sofyan Amrabat’ın artık diğer teklifleri dinleme kararı aldığı vurgulandı. Ortaya çıkan bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe'nin bu transferde avantajlı konumda olduğu bir kez daha vurgulanıyor.

Kaynak: Fanatik