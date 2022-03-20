Bayern Münih-Union Berlin maçı kim kazandı, maç sonucu kaç kaç? Bundesliga maçları:
Bayern Münih-Union Berlin maçı kaç kaç bitti, Bayern Münih-Union Berlin maç sonucu ne oldu? Bayern Münih-Union Berlin kim kazandı? soruları futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında. Bundesliga 27. haftası heyecanlı başladı. Bayern Münih evinde Union Berlin’i konut etti. Karşılaşmada 4 gol kaleyi gördü. İşte Bayern Münih-Union Berlin özeti…
Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Allianz Arena’da Union Berlin’i ağırladı. Bavyera ekibi 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Tanguy Nianzou ve 45+1. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda 47. dakikada Lewandowski ile bir gol daha bulan Bayern Münih karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanı kaç?
Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 63’e çıkardı. Union Berlin ise 38 puanda kalarak maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
Bundesliga maçları
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Stuttgart sahsında Augsburg’u 3-2, Mainz 05 sahasında Arminia Bielefeld’i 4-0 ve Hertha Berlin sahasında Hoffenheim’i 3-0 yendi. Greuther Fürth-Freiburg maçı ise golsüz berabere sonuçlandı.
Bundesliga puan durumu