Bayern Münih şampiyon mu oldu? Bayern Münih-Borussia Dortmund maç sonucu
Almanya Bundesliga’nın 31.haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Peki, Bayern Münih şampiyonluğunu mu ilan etti?
Alman Futbol 1.Ligi Bundesliga’da 31.hafta heyecanı yaşandı. Futbolseverler ise Bayern Münih-Borussia Dortmund maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Bayern Münih şampiyon mu oldu? Bayern Münih-Borussia Dortmund maç sonucu
Lider Bayern Münih Bundesliga’nın 31. Haftasında Allianz Arena’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’u konuk etti.
İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 15. dakikada Serge Gnabry ve 34. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 52. dakikada Emre Can'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1’e getirdi.
Bavyera ekibi 83. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 75’e çıkardı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Böylelikle Bayern Münih sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu garantiledi.
Bavyera ekibi üst üste 10’uncu, toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaştı.