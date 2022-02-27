Bayern Münih Rusya protesto edildi

Bayern Münih, Bundesliga’nın 24. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

İlk yarısı golüz berabere tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 58’e çıkardı ve bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund’un 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Eintracht Frankfurt ise maç fazlasıyla 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

Maç öncesinde iki takım Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçının başlamasından önce Frankfurt Stadı'nda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve "Stop ıt, Putin" (Dur Putin) yazısı ekranlara yansıtıldı.

Bayern Münih’te forma giyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski’nin taktığı kaptanlık bandında da Ukrayna bayrağını temsil eden sarı ve mavi renkler yer aldı.

Lewandowski maç sonrası yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya destek mesajı yayınladı ve "Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. Polonyalı oyuncu, "Bir sporcu olarak, olan şeylere sessiz kalamazdım" ifadelerini kullandı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Arminia Bielefeld’i 3-0, Union Berlin sahasında Mainz 05’i 3-1 ve Freiburg sahasında Hertha Berlin’i 3-0 yendi.

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg müsabakası 2-2, Greuther Fürth-Köln karşılaşması da 1-1 berabere tamamlandı.

Rusya'ya tepkiler

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Kulesza, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz, harekete geçme zamanı. Rus devletinin Ukrayna'ya artarak devam eden müdahaleleri yüzünden Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmak istemiyor. Alınması gereken doğru karar bu. FIFA'ya bunun ortak kararımız olduğunu bildirmek için İsveç ve Çekya futbol federasyonlarıyla iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." yorumunu yaptı.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.