Baydilli ilçede saha gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede saha gezileri yaparak sorunları yerinde inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte ilçedeki mahallelerde incelemelerde bulunuyor. Baydilli alan gezileri kapsamında Narlıkuyu ve Güllübağ mahallelerinde teknik ekibiyle inceleme yaparken,saha gezisi sırasında fen işleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Mahallede incelemelerde bulunduktan sonra konuşan Baydilli, “Yaptığımız alan gezilerinde ekibimizle birlikte sorunları tespit edip orada çözümü noktasında talimatlarımızı veriyoruz. Tüm birimlerimizden müdürlerimizle birlikte en iyi şekilde hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Güllübağ Mahallemizde de alt yapısı biten yollarda kilitli parke çalışmaları devam ediyor. Özverili çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli Güllübağ Mahallesi’nde kilitli parke çalışmasını da incelerken, çalışmaların hızlandırılması için ilgili ekibe talimat verdi.