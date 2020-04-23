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Aktüel

Baydilli çocuklarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, internet üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla buluştu.

2020-04-23 10:46:56 -
Baydilli çocuklarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, internet üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla buluştu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çocuklarla Whatsaap uygulaması üzerinden bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklara yönelik etkinlik yapamayan Baydilli, çocuklara hediyeler gönderdi.


Geleceği şekillendirecek mimarlar olan çocukların mutluluğu için her zaman projeler ürettiklerini ifade eden Baydilli, "Bugün de koronavirüs tehlikesine rağmen bir şekilde çocuklarımızla buluşmak onların isteklerini dinlemek, sohbet etmek istedik. Sohbet uygulaması üzerinden ailelerinin de yardımıyla çocuklarımızla buluştuk ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu etkinliğimize katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür eder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım" diye konuştu.

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