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Ekonomi Bayburt Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Bayburt Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 7 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:08:00 -
Bayburt Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacak. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38.Maddesi kapsamında başvuru alınmamakta.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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