Bayatlamış ekmekleri bundan sonra çöpe atmayın! Bugün ne pişirsem? Diye düşünenler: Bayat ekmekle tarifler

Bayatlamış ekmekleri çöpe atmayın: Çorba, ana yemek, tatlı! Ekmekli bu tarifi çok seveceksiniz

Aç olduğumuzda aldığımız çok sayıda ekmek çabucak bayatlıyor. Bu bayatlayan ekmekleri de hemen çöpe atabiliyoruz. Bayatlamış ekmeklerle çorbadan ana yemeğe ve tatlıya kadar üç farklı yemek tarifini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Deneyin ve bundan sonra bayatlamış ekmekleri çöpe atıp atmayacağınıza siz karar verin!

Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak hem ekonomik hem de insani açıdan büyük problem. Kimi insanlar bayatlamış ekmekleri kuşlara atarak değerlendirse de kuruyan ekmeklerin sofralarınıza yemek olarak geri gelebileceğini unutmayın! İşte size bugünün menüsüne yardımcı olacak 3 bayatlamış ekmek tarifi..

İlk olarak kıtır ekmekler ile çorbanızı tatlandırın

Bunun için ekmekleri minik küpler şeklinde kesmeniz gerekli. Daha sonra önceden ısıtılmış bir tavaya bu ekmekleri koyun. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Döndüre döndüre ekmeklerin kızarmasını bekleyin. Tamamen çıtırlaşmadan önce biraz kekik ve biraz pul biber ile kıtır ekmeklerinizi tatlandırın. Domates, mercimek ya da hangi çorbayı seviyorsanız kıtır ekmeklerinizi ilave edebilirsiniz.

Ekmeklerden ana yemek olur mu?

Bayatlamış ekmeklerden nefis bir ana yemek hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bunu yaparken evde hangi sebze varsa onu kullanabilirsiniz.

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Öncelikle ekmekleri ufak ufak dilimleyin. Isıtılmış tavaya ekmekleri koyup kızartın.

Daha sonra dolapta hangi sebzeler varsa onları dolaptan çıkartın. Patates, havuç ve kabağın bu yemeğin en güzel sebzeleri olduğunu unutmayın. Bu sebzeleri de jülyen dediğimiz şekilde yani ince ince kesin. Daha sonra bunları da başka bir tavada zeytinyağı ve tuz ekleyerek kavurun.

Ekmek tatlısı için ilk olarak ekmekleri dilimleyin. Dilediğiniz kadar ekmekten yapabilirsiniz. Bir tencereye de 4 bardak su ve 3 su bardağı şeker koyun. Birkaç damla limon suyu da eklediğiniz şerbetiniz kolayca hazır olacak. Tepsiye dizdiğiniz ekmeklerin üstüne şerbetinizi dökün.

Şerbetini iyice çeken ekmeklerin üstüne dövülmüş ceviz ya da fındık serpebilirsiniz.

Kolay ve pratik bayatlamış ekmek tariflerimiz hazır. Afiyet olsun!

Fırında Yumurtalı Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

6 adet yumurta

Çeyrek demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı acı biber ya da pul biber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dilim kaşar peyniri rendesi

8-10 dilim bayat ekmek

Fırında Yumurtalı Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın.

Uygun bir karıştırma kabında yumurtaları kırın, kaşar hariç tüm malzemeleri iyice çırpın.

Kaşarın yarısını da koyarak tekrar karıştırın. Dilerseniz harcın artması için yarım su bardağı kadar süt ilavesi yapabilirsiniz.

Dilimlediğiniz ekmeklerin her iki tarafını da batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

En son kaşarlarını serpiştirin 230 derece sıcak fırına verin. Bu aşamada fırının derecesi fırından fırına değişebilir. Siz kendi fırınınızı göz önünde bulundurarak ayarlayabilirsiniz.

Kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kaşarları güzelce eriyen ve kızaran fırında yumurtalı ekmekler servise hazır.

Afiyet olsun

Bayat Ekmek İçi ile Ne Yapılır?

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Bayat Ekmek Böreği Tarifi İçin Malzemeler

1,5 ekmek veya pide (bayat)

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Kaşar peyniri

Bayat Ekmek Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Bayat ekmeklerimizi elimizle küçük parçalar halinde koparıyoruz.

Derin bir kabın içine yumurtaları, sütü, sıvı yağı, tuzu, kabartma tozunu koyup çırpıcı ile çırpıyoruz.

Daha sonra içine peyniri ve maydanozu ilave ediyoruz.

Bu karışımın içine bayat ekmeklerimizi batırıyoruz.

Her tarafı ıslandıktan sonra yağlanmış tepsiye yarısını koyuyoruz.

Arasına kaşar rendesi serpiyoruz.

Diğer kalanı da üzerine boşaltıyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürüyoruz.

Ekmekler hafif kızarmaya başlayınca fırını açıp her tarafına kaşar rendesi serpiyoruz.

Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak yenmesi tavsiye edilir. Afiyet olsun.

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