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Ekonomi Bayat Belediye 3 itfaiye eri alacak
Ekonomi

Bayat Belediye 3 itfaiye eri alacak

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 3 itfaiye eri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 14:00:00 -
Bayat Belediye 3 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bayat  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

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