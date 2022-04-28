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Yerel Batman’da sel ve heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı
Yerel

Batman’da sel ve heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı

Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 17:45:00 -
Batman’da sel ve heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı

Batman’ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan sel ve heyelan sebebiyle birçok köyün yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar ve Çakırpınar köylerine ulaşımı sağlayan gurup köy yollarında dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

6 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı

Sabah saatlerinde yollarının kapandığını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine çalışmalar başlatan İl Özel İdaresine bağlı ilçe Şantiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla köy yollarını temizleyerek tekrara ulaşma açtı.

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