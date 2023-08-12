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Yerel Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk vefat etti
Yerel

Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:29:00 -
Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk vefat etti

Batman’da yola aniden çıkan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan E.T. (6) kaldırıldığı hastanende vefat etti.

Batman’da yola aniden çıkan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan E.T. (6) kaldırıldığı hastanende vefat etti.

Kaza, Batman merkeze bağlı Bıçakçı Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Belediye halk otobüsünden inen ve annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu E.T.'ye plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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