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Yaşam Batman’da husumetli aileler barıştırıldı
Yaşam

Batman’da husumetli aileler barıştırıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:07:00 -
Batman’da husumetli aileler barıştırıldı

Batman’da Sinika Aşireti kanaat önderi Bedrettin Nasıroğlu, bir ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olayın ardından husumetli iki aileyi barıştırdı.

Batman’da bir ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle sona erdi. Sinika Aşireti kanaat önderi Bedrettin Nasıroğlu, yaptığı görüşmelerle ailelerin arasındaki husumetin son bulmasını sağladı. Husumetli aileleri bir araya getiren Sinika Aşireti kanaat önderi Bedrettin Nasıroğlu, Batman-Siirt Çevre yolundaki yakıt istasyonunda Güner ailesi ferlerini buluşturdu. Bidili Şexo Aşiret kanaat önderi Osman Şahin Güven’in de katıldığı yemekte Nasıroğlu, iki aile fertlerine teşekkür ederek; bu barışın başka barışlara da vesile olmasını diledi. Yapılan duaların ardından iki ile fertlerinden yaklaşık 300 kişi kucaklaşarak husumete son verdi.

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