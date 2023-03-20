Batman'da feci kaza: En az 40 koyun telef oldu!
Batman'da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı, en az 40 koyun telef oldu.
Kaza Batman Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Dün gece saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
En az 40 koyunun telef olduğu kazada, otomobilde maddi hasar oluştu.
Yaralı 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
Yaralı koyunların bir kısmı çevredeki vatandaşlar tarafından kesilerek telef olmaları önlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)