  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Batman'da feci kaza: En az 40 koyun telef oldu!
Yerel

Batman'da feci kaza: En az 40 koyun telef oldu!

Batman'da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı, en az 40 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 10:46:00 -
Batman'da feci kaza: En az 40 koyun telef oldu!

Kaza Batman Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Dün gece saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

En az 40 koyunun telef olduğu kazada, otomobilde maddi hasar oluştu.

Yaralı 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Yaralı koyunların bir kısmı çevredeki vatandaşlar tarafından kesilerek telef olmaları önlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23