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Batman’da 4 bin kişi sigarayı bıraktı

Batman’da son 8 yılda 8 bin 900 vatandaşın sigarayı bırakmak için merkezlere başvurduğu, bunlardan 4 bininin sigarayı bıraktığı kaydedildi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:43
Batman’da 4 bin kişi sigarayı bıraktı

Batman’da son 8 yılda 8 bin 900 vatandaşın sigarayı bırakmak için merkezlere başvurduğu, bunlardan 4 bininin sigarayı bıraktığı kaydedildi.


Batman Bölge Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sigarayı Bırakma Merkezi, 4 bin vatandaşın sigarayı bırakmasına vesile oldu. Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, 2011 yılından beri 8 bin 900 hastanın sigarayı bırakmak için KETEM’e başvurduğunu ve bunlardan 4 bininin sigarayı bıraktığını söyledi. Dr. Pamukçu, "Batman’da Bölge Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan KETEM’de, 19 Mayıs Merkezinde ve diğer sağlıklı yaşam merkezlerimizdeki sigara bırakma polikliniğimizde hekim eşliğinde vatandaşlarımızın başvurusuna açık bulunmaktadır. 2011 yılından beri 8 bin 900 hastamız bu konuda başvurdu ve bunun 4 bini bu konuda sigara bırakmayı başardı. Burada doktorlarımız dışında psikologlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımıza destek vermektedir. Bu 4 bin hastasının içerinde kontrol hastası olarak gelip başvuran hastalarımız oluyor. Biz vatandaşlarımızın bu merkezlerimizden haberdar olup gelip buralarda daha sağlıklı bir yaşam sağlayabilmesi adına, daha dumansız bir hava sahası olması adına başvuruları bekliyoruz. Batman İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu konudaki desteklerimizi sunmaya hazırız” dedi.


Sigarayı Bırakma Merkezine başvuruda bulunan Batman Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Arslan ise, sigarayı bırakmalarındaki nedenin fiyatı olmadığını söyledi. Arslan, "Sağlıklı yaşam adına son 15 yıldır kullandığım sigarayı bırakma kararı aldım. Bu kararı almamdaki etkenler, tolumda ikinci sınıf insan muamelesi görmek, bir de biz gazeteciler topluma örnek olmak adına Batman Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti olarak yönetimdeki ve üyelerimizle beraber toplu olarak sigarayı bırakma kararı aldık" diye konuştu.


Gazetecilerden Recep Okuyucu da, "Sağlıklı bir hayat yaşamak için böyle bir karar aldım. Gerçekten 40 yıldan beri sigara kullanıyordum. Bundan ötürü sağlık sorunları yaşıyorum. Bunun için de karar aldım ve sağlık merkezine başvuruda bulundum. İnşallah bundan sonra sigarayı bırakacağım. İrademle sigarayı bırakmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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