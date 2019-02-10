0553 313 94 23

Batı'yı korkutan açıklama: Atom bombası formülüne sahibiz

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu açıkladı. Hatemi, "İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 18:25
Batı'yı korkutan açıklama: Atom bombası formülüne sahibiz

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak bu kitle imha silahını üretmeyi düşünmediğini ileri sürdü.

İran devlet medyasına göre, Meşhed'te Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın ölüm yıldönümü için düzenlenen yas töreninde konuşan Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom gücüyle ilgili iddialarda bulundu.

"İran atom bombasının formülünü biliyor"

İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak hiçbir zaman üretmeyi düşünmediğini öne süren Hatemi, şunları söyledi:

"İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor ancak nükleer enerjiye sahip olmayı kendisi için hayati bir mesele olarak görüyor."

"İran'ı koruyan faktör füze gücüdür"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programını durdurması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hatemi, şöyle konuştu:

"Füze gücü İran için hayati önemdedir. ABD'nin şeytanlıkları İran'ın nükleer gücünü azalttı ancak nükleer anlaşma da bitti. Bu şartlarda İran'ı koruyan faktör füze gücüdür. Eğer bu gücü de elimizden alırlarsa aydınlık günümüz karanlık bir geceye döner. Füze gücümüz emperyalistlerin korkusudur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:25
  1. İran

YORUM YAZ

  • aburaabura25 dk önce
    yalan iranda bir halt yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası kabul edildi
  1. Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası..
  2. Dalış sırasında kalp krizi geçirip öldü
  3. Çanakkale'de 39'u çocuk 62 kaçak..
  4. İstanbul'un su altı zenginliği,..
  5. Temel Karamollaoğlu'ndan seçim..
  6. Anamur'da yamaçtan kopan kayalar yola..
  7. Sanremo'yu Mısır kökenli Mahmood kazandı
  8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  9. Akü takviyesi yapmak isterken..
  10. Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü..
  11. Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü
  12. Beren bebeğin ismi çocuk akademisine..
  13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  14. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
  15. Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
  16. Türk giyim firmalarından Londra..
  17. Adana'da suç örgütüne operasyon; 1'i..
  18. "Kadın Olmanın Günahı" isimli..
  19. Batı'yı korkutan açıklama: Atom..
  20. Destici'den 'çöken bina' açıklaması:..
Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

Günün Karikatürü

10 Şubat 2019
Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var