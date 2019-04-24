Batı’nın soykırım geçmişi hayli kabarık!

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı raporu basın mensuplarıyla paylaştı. Raporda, ABD, Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Batı ülkelerinin sömürgecilik ve “soykırım” tarihine infografiklerle yer veriliyor. Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Usta, “Batı ülkelerine ayna tutmak gerekir diye düşündüğümüz için hazırladığımız bir çalışma. Sözde bir soykırımdan bahsedilmesi hem tarihi gerçeklerle uymuyor. Hem de kalkıp Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Amerika, Belçika gibi Batılı ülkelerinin bize söylemek gibi bir hakkı yok” diye konuştu. Leyla Şahin Usta, Amerika’nın tarihinin sömürge ve soykırımla dolu olduğunu belirterek, “Başta Vietnam, Japonya ve Kore olmak üzere, tarihi sırasıyla Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye’de yüz binlerce sivili öldürüp, dünya tarihinin en büyük vahşet ve katliamlarına imza atmıştır. Kızılderili katliamında 70 milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledilmesiyle başlıyor. Bütün hepsi sayılırsa 35 milyonun kişinin katledildiği tarihlerinde bir not olarak duruyor. Fransa’nın köleleştirme noktasında tarihi kara lekelerle dolu. 1839 yılında Gabon’da bir sömürge merkezi kurarak burayı bir köle ticaret merkezi haline getirdiler. Özellikle Tunus’da, Cezayir’de ayaklanmalar karşısında katliamlar gerçekleştirildi. 132 yıllık Fransız işgali döneminde Cezayir’de 1,5 milyon Cezayirli katledildi. 1994’de Ruanda’da yapmış olduğu soykırımda, 800 bin Tutsi ve Hutu’nun ölümüyle sonuçlandı. Fransa ülkede yapılan soykırıma faal olarak katılmıştır” dedi.