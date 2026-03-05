Batı’nın kaos planına Çin freni: Orta Doğu’ya özel elçi!

Pekin’den diplomatik taarruz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamayla emperyalist güçlerin uykusunu kaçıracak bir hamle yaptı. Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşlarıyla görüşerek, Pekin’in arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Savaş Kimsenin Çıkarına Değil: Wang Yi, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik başlatılan bu haksız savaşın genişlemesinin bölgedeki hiçbir devletin yararına olmayacağını gür bir sesle haykırdı.

Wang Yi, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik başlatılan bu haksız savaşın genişlemesinin bölgedeki hiçbir devletin yararına olmayacağını gür bir sesle haykırdı. İtidal Çağrısı: Suudi Arabistan’ın barışçıl çözüm kararlılığını takdir eden Çinli Bakan, bölgedeki Müslüman devletlerin itidalli duruşunun önemine dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın barışçıl çözüm kararlılığını takdir eden Çinli Bakan, bölgedeki Müslüman devletlerin itidalli duruşunun önemine dikkat çekti. Deniz Ticareti Vurgusu: Küresel ekonomiyi tehdit eden saldırılara karşı deniz yollarının güvenliğinin derhal sağlanması gerektiğini belirtti.

ABD'nin kibri ve körlüğü: "Faktör değiller"

Çin’in bu hamlesi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in küstah açıklamalarından hemen sonra geldi. Çarşamba günü kameralar karşısına geçen Hegseth, Çin ve Rusya’nın bölgedeki savaşta "etkisiz eleman" olduğunu iddia ederek şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar burada etkili bir faktör değil. Sorunumuz onlarla değil, İran’ın nükleer hedefleriyle."

Washington yönetiminin bu kibri, bölgedeki gerçekleri görmezden gelmeye devam ederken, Çin’in sahaya inmesi ABD-israil şer ittifakının hesaplarını bozacak gibi görünüyor. Batı, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için her yolu denerken, Doğu'dan gelen bu diplomatik hamle "dünya beşten büyüktür" gerçeğini bir kez daha hatırlattı.