Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde ilerleyen İsrail birliklerini roket saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı. Çatışmalar, İsrail ordusunun bölgedeki kara operasyonunu genişletmesiyle daha da şiddetlendi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişleten İsrail ordusuna ait birlikleri hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine bağlı Hılelt Vadi el-Asafir'deki İsrail birliklerinin birkaç saat arayla iki kez roket saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

