  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam? İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle! Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü İçişleri Bakanı: Her tedbiri aldık! İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor?
Gündem Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu
Gündem

Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Ortadoğu'da Büyük Şeytan ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a yönelik kalleş saldırıları bölgeyi yangın yerine çevirirken, Kuveyt’ten kritik bir hamle geldi. Bölgedeki kaosu ve yaklaşan kıtlık riskini gören Kuveyt hükümeti, ülkenin gıda güvenliğini korumak adına tüm gıda ürünlerinin ihracatını resmen yasakladığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirdi.

Kuveyt Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkedeki sınır kapıları, deniz ve hava limanlarına gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili talimat verildiği belirtildi.

 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kararına göre tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, bu karar doğrultusunda da tüm gümrük kapılarının bu karara uymaları talimatı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin gıda güvenliğini korumak ve yerel pazarın istikrarını sağlamak için bu kararın alındığına işaret edildi.

Kuveyt makamlarının gıda ihracatına getirdiği yasak kararının, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

 

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Dünya

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23