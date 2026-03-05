Savaşa Almanya da katılacak mı? Kritik açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününde sürerken, Boris Pistorius’tan “tarafsızlık” açıklaması geldi. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, “Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak.” dedi.

Küresel dengelerin sarsıldığı, füzelerin havada uçuştuğu bir dönemde Avrupa’nın en büyük askeri güçlerinden biri olan Almanya, safını belirledi. Berlin yönetimi, çatışmaların askeri bir parçası olmayacağını resmen duyurdu.

"ALMAN ORDUSU SAVAŞA GİRMEYECEK"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada ülkesinin kırmızı çizgilerini çizdi:

Pistorius, "Almanya bu savaşın tarafı değildir. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) bu operasyonlarda yer almayacaktır," diyerek kapıları kapattı.

Bakan, krizin derinleşmesini önlemek adına tek yolun diplomatik müzakereler olduğunu savundu.

ULUSLARARASI HUKUK UYARISI

Pistorius, saldırıların meşruiyeti üzerine devam eden tartışmalara da değinerek iki tarafa da mesaj gönderdi:

İran Rejimine Eleştiri: İran’ın yıllardır uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Pistorius, "Saldırılar, İsrail’i yok etmek isteyen, terör ve baskı uygulayan bir rejime yöneliktir," dedi.

Yasalara Bağlılık Şart: İstikrarlı bir dünya düzeni için ABD ve İsrail’in eylemlerinin de uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini hatırlatan Bakan, uzun vadeli barışın ancak yasalara uyularak sağlanabileceğini belirtti.

GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇABASI

Almanya'nın bölgedeki rolünün "sakinleştirici" olacağını ifade eden Pistorius:

Şiddetin daha fazla yayılmasını önlemek için Berlin’in elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.

Bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için arabuluculuk sinyalleri verdi.

Kaynak: AA