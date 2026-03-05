Rusya’dan sert iddia!

Vladimir Putin, Akdeniz’de bir Rus tankerine düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akdeniz’de bir Rus tankerine yönelik saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

Moskova yönetimi, sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan Rus bayraklı Arctic Metagaz adlı tankerinin insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını ve olayın ardından geminin alev alarak battığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre tanker, Libya ile Malta arasındaki bölgede seyir halindeyken saldırıya uğradı.

Patlama ve yangının ardından gemide bulunan yaklaşık 30 kişilik mürettebat kurtarılırken, olayın Ukrayna tarafından Libya kıyılarından gönderilen deniz dronlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Putin ise saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek bunun ilk kez yaşanmadığını söyledi.

Kremlin, söz konusu saldırının küresel enerji piyasalarında da gerilimi artırabileceğini savunurken, Ukrayna cephesinden ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Akdeniz’de yaşanan bu olay, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin Karadeniz dışındaki bölgelerde de hissedilmeye başladığına dair yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.