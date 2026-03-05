  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik" Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki... Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile" Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş... Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya Rusya’dan sert iddia!
Dünya

Rusya’dan sert iddia!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya’dan sert iddia!

Vladimir Putin, Akdeniz’de bir Rus tankerine düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu açıkladı.

Vladimir Putin, Akdeniz’de bir Rus tankerine düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akdeniz’de bir Rus tankerine yönelik saldırının arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

Moskova yönetimi, sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan Rus bayraklı Arctic Metagaz adlı tankerinin insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını ve olayın ardından geminin alev alarak battığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre tanker, Libya ile Malta arasındaki bölgede seyir halindeyken saldırıya uğradı.

 

Patlama ve yangının ardından gemide bulunan yaklaşık 30 kişilik mürettebat kurtarılırken, olayın Ukrayna tarafından Libya kıyılarından gönderilen deniz dronlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Putin ise saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek bunun ilk kez yaşanmadığını söyledi.

Kremlin, söz konusu saldırının küresel enerji piyasalarında da gerilimi artırabileceğini savunurken, Ukrayna cephesinden ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Akdeniz’de yaşanan bu olay, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin Karadeniz dışındaki bölgelerde de hissedilmeye başladığına dair yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23