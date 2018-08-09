Batı’nın gazeteci dediklerinin 77’si PKK’lı, 69’u FETÖ’cü

ATIF İSKİLİP / İSTANBUL

Haçlı Batı’nın kucağındaki PKK ve işbirlikçisi FETÖ tarafından Türkiye’de basının özgür olmadığı yönündeki propagandaya konu edinen tutuklu ve hükümlülerin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Türkiye’de gazetecilerin baskı altında olduğu yönündeki kara propagandaya konu edinen sözde gazeteci tutuklu ve hükümlülerin 77’sinin PKK’lı, 69’unun FETÖ soruşturmalarında sanık olduğu, kimisinin terör örgütüne militan kazandırmada görevli olduğu, kimisinin de örgütün propaganda ayağında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

BARANSU, GÖNÜLTAŞ, HANIM BÜŞRA...

“Tutuklu gazeteciler” tabiri altında Türkiye ve AK Parti Hükûmeti aleyhinde yürütülen kara propaganda, cezaevlerindeki sözde gazetecilerin isimlerine odaklanıldığında çöküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalif oldukları için tutuklandıkları yönünde oluşturulan kirli algının tersine, cezaevlerindeki isimlerin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. Kimisi Zaman’da, kimisi CHA’da, Taraf’ta, kimisi de devlet kurumlarında hain faaliyetlerini yürüten ve şimdi cezaevinde olan 69 FETÖ’cü arasında Ahmet Memiş, Hanım Büşra Erdal, Yetkin Yıldız, Nuh Gönültaş, Murat Çapan, Mehmet Baransu, Mehmet Kuru, Ercan Gün, Faruk Akkan, Burçin Dokgöz yer alıyor.

PKK’NIN PROPAGANDA TİMİ

PKK’ya eleman kazandırmada görevli gazeteci kılıklı 77 terörist ise KHK ile yayınlarına son verilen Özgürlükçü Demokrasi, Azadiya Welat, DİHA, Gün gibi örgüt bülteni militanlarından oluşuyor. PKK militanlarının özellikle Gün Matbaası’nda çalıştırılması dikkat çekiyor. Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi gibi terör örgütü yayınlarının basımının yapıldığı Gün Matbaası’ndan 21 kişi tutuklu durumda. Sözde matbaa çalışanları da gazeteci gibi yansıtılarak Avrupa’da yürütülen algı operasyonlarında kullanılıyor.