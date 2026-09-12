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Gündem Batı Yaka’da işgal zulmü! Bir haftada 100’den fazla Filistinli alıkonuldu
Gündem

Batı Yaka’da işgal zulmü! Bir haftada 100’den fazla Filistinli alıkonuldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Batı Yaka’da işgal zulmü! Bir haftada 100’den fazla Filistinli alıkonuldu

Siyonist işgal güçleri, Batı Yaka’nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda son bir haftada 100’den fazla Filistinliyi alıkoydu. Filistin Esirler Kulübü, alıkonulanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve daha önce serbest bırakılan eski esirlerin de bulunduğunu açıkladı.

Siyonist işgal güçlerinin Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik baskın ve alıkoyma operasyonları sürüyor. Filistin Esirler Kulübü, yalnızca son bir haftada 100’den fazla Filistinlinin işgal güçleri tarafından alıkonulduğunu bildirdi.

Baskınların Batı Yaka’nın farklı kent ve beldelerinde gerçekleştirildiği belirtilirken, alıkoymalar sırasında Filistinlilerin saha sorgularına maruz bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada darp, kötü muamele ve tehditlerin yanı sıra Filistinlilere ait evlerin de tahrip edildiği kaydedildi.

Çocuk, kadın ve gazeteciler de alıkonuldu

İşgal güçlerinin hedef aldığı kişiler arasında çocuklar, kadınlar ve gazetecilerin yanı sıra daha önce esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Filistinlilerin de bulunduğu belirtildi.

Son bir haftada alıkonulanlar arasında son esir takası kapsamında serbest bırakılan Ahmed es-Sayfi ile gazeteciler Muaz Ammarne ve Sabri Cibril'in de yer aldığı bildirildi.

Filistinlilerin evlerini askeri karargâha çeviriyorlar

Filistin Esirler Kulübü, baskınlar sırasında çok sayıda Filistinlinin evinin arandığını ve içerisindeki eşyaların tahrip edildiğini açıkladı.

Bazı evlerin işgal güçleri tarafından askeri karargâh olarak kullanıldığı da kaydedildi.

Açıklamada, bazı Filistinlilerin aile üyeleri üzerinde baskı oluşturmak amacıyla alıkonulduğu, kimi mahalle ve bölgelerin ise toplu şekilde hedef alındığı ifade edildi.

Saha sorguları yaygınlaştırıldı

Filistin Esirler Kulübü, işgal güçlerinin son dönemde baskınlar sırasında saha sorgularını yaygın biçimde kullandığına dikkat çekti.

Onlarca Filistinlinin ağır koşullar altında alıkonularak sorgulandığı, bunların bir bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı ancak bazılarının esir tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Siyonist yerleşimcilerin saldırıları da sürüyor

İşgal güçlerinin operasyonlarının yanı sıra siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının da devam ettiği bildirildi.

Filistin Esirler Kulübü, yerleşimcilerin işgal güçlerinin koruması ve desteği altında Filistinlileri ve mülklerini hedef aldığını; bazı yolları kapattığını, araçlara ve Filistinlilere saldırılar düzenlediğini aktardı.

7 Ekim’den bu yana 25 binden fazla Filistinli alıkonuldu

Filistin Esirler Kulübü, Batı Yaka’da yaşanan son alıkoyma dalgasının Gazze'de devam eden soykırım sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, işgal güçleri 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Yaka’da 25 binden fazla Filistinliyi alıkoydu. Gazze Şeridi’nden de binlerce Filistinlinin esir alındığı bildirildi.

Esirler Kulübü, alıkoymaların Filistin toplumunun farklı kesimlerini hedef alan sistematik bir politika çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

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Yorumlar

Zaza12

Haydi reis biraz daha sert kına cehennem münafıkların yandığı yerdir
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