Petrol arama çalışmaları sonuç verdi! Yeni keşif duyuruldu

Bugünkü zenginliğini sömürgeyle kuran Fransa, Afrika'nın kaynaklarından elini çekmiyor.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies’ten yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 38 payla işletmecisi olduğu Block 17 adlı açık deniz petrol sahasında Acacia-5 adı verilen yeni bir petrol keşfi yapıldı.

Yeni keşfin Block 17’deki petrol üretimini günlük yaklaşık 6 bin varil artırması bekleniyor.

Söz konusu petrol kaynağının bölgede halihazırda faaliyet gösteren yüzer üretim ve depolama tesisinin mevcut kapasitesinden yararlanılarak keşfin ardından yalnızca 3 ay içinde üretime alınması planlanıyor.

TotalEnergies’in Angola’da bu yılki ikinci keşfi

Bu keşif, TotalEnergies’in Angola’daki petrol arama faaliyetlerinde bu yıl duyurduğu ikinci keşif oldu. Şirket daha önce de Angola açıklarındaki Block 0 sahasında yeni bir petrol keşfi yapıldığını açıklamıştı.

TotalEnergies ayrıca Angola Ulusal Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı (ANPG) ile yaptığı anlaşmalar kapsamında, Aşağı Kongo Havzası’ndaki iki yeni açık deniz petrol arama sahasına yüzde 40 payla işletmeci olarak girmeye hazırlanıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne, Angola’daki yeni keşiflerin ülkenin petrol arama faaliyetleri açısından taşıdığı potansiyeli gösterdiğini belirterek, yeni kaynakların bulunması amacıyla ülkedeki açık deniz havzalarında arama çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

1953’ten bu yana Angola’da faaliyet gösteren TotalEnergies, ülkedeki açık deniz petrol sahalarında gerçekleştirilen üretimin yaklaşık yüzde 45’ini işletiyor.

Şirketin Angola’daki petrol ve doğal gaz üretimi 2025’te günlük ortalama 156 bin varil petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti.