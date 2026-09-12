Fransızlar fokur fokur kaynıyor! Beşiktaş'a müjdeler olsun...
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Marsilya'da işler rayından çıktı.
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Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Marsilya'da işler rayından çıktı.
Beşiktaş'ın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Marsilya, Fransa Ligi'nde üst üste üçüncü kez yenildi. Teknik direktör Bruno Genesio sorumlulukla ilgili topu yönetime attı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Marsilya, Ligue 1’de kötü gidişatını sürdürdü. Rennes deplasmanına konuk olan Fransız ekibi, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Blas’ın ortasında Al-Tamari’nin kafayla indirdiği topu Adrien Thomasson yakın mesafeden ağlara gönderdi. Bu gol maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla galibiyet serisini başlatan Stade Rennais puan tablosunda yukarı tırmanırken, Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da çanlar çalmaya başladı.
Teknik Direktör Bruno Genesio ise maç sonrası yaptığı açıklamalarla kadro yetersizliğine dikkat çekti. Kulüp hedefleri konusunda topu yönetime attı. “Bu ligin bizim ligimiz olmadığını veya hedeflerin değiştiğini söylemek bana düşmez. Hırslı olmalıyız ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ancak hedefler konusunda konuşmak yönetimin işi. Ben takımı ve maçı analiz ederim; lig hedefleri veya stratejiler hakkında açıklama yapması gereken merci ben değilim.”
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