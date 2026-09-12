Fransızlar fokur fokur kaynıyor! Beşiktaş'a müjdeler olsun...

Teknik Direktör Bruno Genesio ise maç sonrası yaptığı açıklamalarla kadro yetersizliğine dikkat çekti. Kulüp hedefleri konusunda topu yönetime attı. “Bu ligin bizim ligimiz olmadığını veya hedeflerin değiştiğini söylemek bana düşmez. Hırslı olmalıyız ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ancak hedefler konusunda konuşmak yönetimin işi. Ben takımı ve maçı analiz ederim; lig hedefleri veya stratejiler hakkında açıklama yapması gereken merci ben değilim.”