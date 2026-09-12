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O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Sahillerle özdeşleşen martılar bu kez denizden kilometrelerce uzakta, Erzurum semalarında sürüler halinde görülmeye başladı. Şehir çöplüğünü beslenme alanı olarak kullanan martıların havalar soğuyana kadar kentte kalması bekleniyor...

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Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Soğuğu, karı ve yüksek rakımıyla bilinen Erzurum, son günlerde alışılmadık misafirleriyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden ‘Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında görülen martılar, zaman zaman görsel güzellikleri de beraberinde getiriyor. Soğuğu, kışı ve karı ile bilinen Erzurum'da yaşayan martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi beklenirken, beslenme alanı olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Genellikle engin denizlerin, köpüklü dalgaların ve sahil kentlerinin sembolü olarak bilinen martılar, bu kez denizden kilometrelerce uzakta, Doğu Anadolu'nun zirvesinde ortaya çıktı. Üstün adaptasyon yetenekleri sayesinde yiyecek bulabildikleri her ekosisteme uyum sağlayabilen bu akıllı kuşlar, son günlerde Erzurum'u adeta mesken tuttu. Kentte sürü halinde görülen yüzlerce martı, vatandaşlar tarafından hayret ve hayranlıkla izleniyor.

#3
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Ezber bozan bu misafirliğin arkasında ise martıların gelişmiş hayatta kalma ve beslenme stratejileri yatıyor. Deniz yerine karasal alanlardaki kolay yiyecek kaynaklarına yönelen akıllı kuşların, Erzurum'da beslenme üssü olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Çöplükte karınlarını doyuran martılar, günün geri kalanında ise park alanlarında ve sulak bölgelerin yakınlarında mola veriyor. ‘Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'da bunlarda birisi. Şehir girişinde ve stadyumun yanı başında halen yapımı devam eden ve havuzları su ile dolu parkta yüzlerce günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

#4
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Uzmanlar, martıların sert kış şartlarıyla bilinen Erzurum'da kalıcı olmayacağını, burayı geçici bir durak ve beslenme istasyonu olarak kullandıklarını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte bu beyaz kanatlı misafirlerin daha sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna devam etmesi bekleniyor. Erzurumlular ise deniz kokusunu ve özledikleri martı sesini ayaklarına kadar getiren bu büyüleyici misafirlerin tadını çıkarmaya devam ediyor.

#5
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Erzurum'da son zamanlarda artan martılar hakkında vatandaş Dilara Polat, "Deniz kenarındaymış gibi bir hissiyat veriyor, sanki bir vapurda ilerliyormuş gibi. Martı seslerini duymak bu açıdan çok mutluluk verici. Deniz olmayan şehrimizde martı sesleri de bize heyecan veriyor" dedi.

#6
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Martıların bir takım mesajlarda verdiğini belirten Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Doğanın bir yeni yapılanması gibi de algılayabiliriz bunu. Şehrimize renk kattılar. Beyaz örtünün yoğun olduğu şehrimizde binlerce beyaz martının olması sevindirici bir görüntü meydana getirdi. İnşallah burayı yuva yaparlar. Yeni misafirlerimiz hayırlı uğurlu olsun, onları çok sevdik" diye konuştu.

#7
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise, "Kim demiş ki 2000 rakımda hatta 3000 rakımda martı olmaz diye? Erzurum'un yaylasında martılara rastlarsanız şaşırmayınız.

#8
Foto - O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Çünkü Erzurum Fırat'ın doğduğu bir yayladır ve buradan çıkan sular Karasu, Erzurum Ovası'nda muazzam bir sazlık oluşturur. Bu sazlıkta yaklaşık 250 çeşit kuş vardır. Bu kuşlardan en önemlilerinden biri de martılardır. İsmi martıdır veya daha özel ismi vardır onu bilemiyoruz, halk martı der" ifadelerini kullandı.

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