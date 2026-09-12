O ilimizi yüzlercesi mesken tuttu! Deniz yok ama martı sesleri var

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden ‘Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında görülen martılar, zaman zaman görsel güzellikleri de beraberinde getiriyor. Soğuğu, kışı ve karı ile bilinen Erzurum'da yaşayan martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi beklenirken, beslenme alanı olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Genellikle engin denizlerin, köpüklü dalgaların ve sahil kentlerinin sembolü olarak bilinen martılar, bu kez denizden kilometrelerce uzakta, Doğu Anadolu'nun zirvesinde ortaya çıktı. Üstün adaptasyon yetenekleri sayesinde yiyecek bulabildikleri her ekosisteme uyum sağlayabilen bu akıllı kuşlar, son günlerde Erzurum'u adeta mesken tuttu. Kentte sürü halinde görülen yüzlerce martı, vatandaşlar tarafından hayret ve hayranlıkla izleniyor.