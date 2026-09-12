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Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

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DHA Giriş Tarihi:

Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

Malatya'nın Kale ilçesinde, oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanan döner ustası Mithat Ekici (62) hayatını kaybetti.

#1
Foto - Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

Olay, 11 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Ekici ile babası Mithat ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

ÇIKAN TARTIŞMADA BABASINI BIÇAKLADI Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Ekici doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!

Döner ustası olan Mithat Ekici’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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