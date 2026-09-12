Malatya'da döner ustasının acı sonu: En yakını tarafından katledildi!
Malatya'nın Kale ilçesinde, oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanan döner ustası Mithat Ekici (62) hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Malatya'nın Kale ilçesinde, oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanan döner ustası Mithat Ekici (62) hayatını kaybetti.
Olay, 11 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Ekici ile babası Mithat ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÇIKAN TARTIŞMADA BABASINI BIÇAKLADI Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Ekici doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Döner ustası olan Mithat Ekici’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23