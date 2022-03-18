Batı Trakya’daki tarihi Müslüman mezarlığı yok edildi ve edilmeye devam ediyor!

Batı Trakya’da Müslüman Türk mezarlığı yerle bir edildi. İskeçe’deki tarihi mezarlığın yerine spor tesisi ve çocuk parkının inşa edileceği ortaya çıktı. Bulustra Belediye Başkanının yasa dışı girişimi büyük tepki çekti.

Mezar taşları bir kenara atıldı, mezarlık alt üst edildi.

Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe Horozlu köyündeki Müslüman Türk Mezarlığı, Bulustra Belediyesi tarafından yerle bir edildi.

Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis, Bölgenin belediyeye ait olduğunu savunarak tarihi mezarlığı, yerine spor tesisi ve çocuk parkı yapılması için yok etti.

Belediye başkanının kararı tepki çekti.

Belediye Savcılığa Şikâyet Edildi

İskeçe Türk Azınlık Milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, İskeçe Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili Burhan Baran, belediye başkanının kimsenin onayını almadan, yasal olmayarak mezarlığı yerle bir ettiğini söyledi.

Bir diğer milletvekili Hüseyin Zeybek, bir tarihin yok olduğuna dikkati çekti.

Yunanistan Din ve Eğitim Bakanlığı da mezarlığın yok edilmesinin bilgileri dışında olduğunu bildirerek tepki gösterdi.

Büyük Bir Saygısızlık!

Osmanlı tarihçileri mezar taşlarının 1700 ila 1860 yılları arasındaki döneme ait olduğunu açıkladı. Mezarlığın yerle bir edilmesini tarih katliamı olarak nitelendirdi.

Osmanlı Tarihçisi, Yorgos Bacakidis, daha önce de böyle bir girişimin olduğunu ama durdurduklarını anlattı.

Bu yapılanın saygısızlık olduğunu dile getiren Bacakidis “O zaman bunu durdurmuştuk ama bugün yapılanlardan utanıyorum. Hangi dine mensup olursa olsunlar ölülere bunu yapmak büyük bir saygısızlıktır "