Batı silah, Türkiye kitap gönderiyor!

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve Suriyeli mazlumlara güvenli alan oluşturmak amacıyla 4 yıl önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı bölgeleri kalkındırmaya devam ediyor. Yeniden huzura kavuşan bölgede artan nüfus ile birlikte yaşam normale dönmeye başlarken, Türkiye’den oradaki halkın sağlık, gıda ihtiyaçları için giden binlerce yardım tır’ının yanında huzura kavuşan bölgede eğitim ve öğretime destek olma adına bir adım daha atıldı.

“Türkiye’nin sahiplenme tavrı şerefle anılacak”

Kendi hallerine terk edilen mazlumların tek umudunun Türkiye olduğunu ve Türkiye’nin bölgede yaptıklarının şu an değeri bilinmese de ilerde şerefle anılacağını ifade eden Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Oradaki halkın Esed Rejimine karşı güvencesi Türkiye’dir. Orada milyonlarca insan yaşıyor. Bu insanlar Rusya, İran tarafından doğrudan katledilen ve batı tarafından da desteklenen PKK’nın katletmeye çalıştığı insanlardır. Kendi hallerine terk edilen bu insanlar şu anda dünyada tek umut bağladıkları güç Türkiye. O yüzden Türkiye’nin tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiğini görüyoruz. İçerde de belli çevrelerin yoğun muhalefetine rağmen Türkiye’nin kardeşlik noktasında ortaya koyduğu sahiplenme tavrı, bugün anlaşılmasa bile yıllar sonra şerefle anılacak bir mazi olarak hatırlanacak. Bunun değeri bugün anlaşılmayabilir ama yıllar geçince insanlar dönüp baktığında, ‘Bütün dünya bu insanları terk etmişken, zulüm ederken, katlederken Türkiye doğrudan mazlum ve masum insanların hamiliğini üstlendi’ denildiğinde o tablo bir iftihar tablosu olarak tarihe kaydedilecek” şeklinde konuştu.

“Çok insanî ve değerli”

Türkiye’nin yaptığı insani yardımların yanında yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla bu alanda da katkıda bulunmasının insani ve çok değerli olduğunu söyleyen MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan da “Mazlumların eğitimine katkıda bulunmak çok sevindirici bir şeydir. İnsan değerlidir. Dolayısıyla insanın eğitimi de çok değerlidir. Eğitim süreci de başladığı için bu, insanların en tabii hakkıdır. Bu konuda gerekli olan araç-gereçleri temin etmek de o mazlumların hakkına ikbal etmek içindir. O yüzden Türkiye’nin öyle bir katkıda bulunması, insanların eğitimini de dikkate alarak ihlal etmemesi iyi niyetini gösterir. Zaten insani yardımları yapıyordu bu da aynı zamanda insani ve değerlidir. Ama bu dünya kamuoyuna çok yansımıyor. Türkiye de buna önem veriyor ama dünyada Türkiye’ye karşı bir çifte standart olduğu için bu yapılanlar görünmüyor” ifadelerini kullandı.