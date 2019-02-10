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Batı Şeria'da kaza! İki İsrailli öldü

Katil İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasın iki İsrailli'nin öldüğü, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

10 Şubat 2019 Pazar 14:09
Batı Şeria'da kaza! İki İsrailli öldü

Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İki kişinin durumu ağır

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beit Horon yerleşim bölgesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 2 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği caddeye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:09
  1. Batı Şeria
  2. Beit Horon
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. trafik kazası

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