Batı Şeria'da kaza! İki İsrailli öldü
Katil İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasın iki İsrailli'nin öldüğü, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.10 Şubat 2019 Pazar 14:09
Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İki kişinin durumu ağır
İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beit Horon yerleşim bölgesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 2 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği caddeye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.
YORUM YAZ