Batı Şeria'da kaza! İki İsrailli öldü Katil İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasın iki İsrailli'nin öldüğü, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi. İki kişinin durumu ağır İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beit Horon yerleşim bölgesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 2 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği caddeye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

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