Batı Şeria'da iki kardeş İsrail tarafından katledildi

Nablus’un güneyindeki Zatera askeri kontrol noktası yakınlarında dün akşam (17 Aralık Cumartesi) Yahudi yerleşimci sürücünün kasıtlı olarak çarptığı Filistinli iki kardeş şehit oldu.

Kudüs Valiliği Kalendiya Kampı Ofisi Müdürü Zekeriya Feyyale, Muhammed Mutayr ve Mühenned Mutayr kardeşlerin aileleriyle birlikte bindikleri aracın patlayan lastiğini değiştirmek üzere yolun kenarında bekledikleri sırada Yahudi yerleşimci sürücünün kendilerine çarpıp kaçtığını söyledi.

Feyyale, iki kardeşten Muhammed’in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve cesedinin Nablus kentindeki bir hastanenin morguna kaldırıldığını, Mühenned’in de ağır yaralı olarak 1948’de işgal edilen topraklardaki bir hastaneye nakledildiğini fakat kurtarılamadığını açıkladı.

Şehit gençlerin amcalarının oğlu Imad Mutayr, Yahudi yerleşimci sürücünün Zatera askeri kontrol noktası yakınlarında araçlarının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan 28 yaşındaki Muhammed ve 24 yaşındaki Mühenned’e hızla çarpıp kaçtığını bildirdi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Hazım Kasım, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri hedef alan saldırılarını artırdıklarına dikkat çekti.

İşgal rejiminde fanatiklerin hükümette yer almasının ardından Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış beklendiğine işaret eden Kasım, işgal polisi ve ordusu himayesinde gerçekleştirilen Siyonist terör eylemlerine bir yenisinin daha eklendiğini kaydetti.