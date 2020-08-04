"Batı Karadeniz'in incileri" bayramı dolu geçirdi

KARABÜK/BARTIN (AA) - AHMET ÖZLER / SELİM BOSTANCI - Mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile doğası ve eşsiz güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, kültürel mirasıyla bayram tatili için gelen misafirlerini adeta tarih yolculuğuna çıkardı.



18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı 60 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, bayramda yabancıların da aralarında olduğu konaklamalı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak gibi illerden gelen günübirlikçi ziyaretçilerle yaklaşık 60 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

- Ziyaretçilerin ağzı Safranbolu lokumuyla tatlandı



Bölgeye özgü, farklı lezzet ve dokusuyla talep gören, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarda "mucize bitki" safran başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle üretilen Safranbolu lokumu, esnaf tarafından misafirlere ikram edildi.



Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, 4 günlük bayram tatili süresince günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 60 bin turiste ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



Konukları Osmanlı örf ve adetleriyle, Türk misafirperverliğinin sıcaklığıyla ağırladıklarını dile getiren Gürel, şöyle dedi:

"3 bin yıllık geçmişe sahip ilçemiz, ülkemizin önemli kültür miraslarından birisi. Safranbolu, ülkemizde bütünüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tek yer. Bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kastamonu, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi illerden bayramlarda yoğun talep görüyoruz. İlçenin otantik havasında bayramda 'zamanda yolculuk' yapmak isteyenler yine tercihini Safranbolu'dan yana kullandı."



Gürel, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığını vurgulayarak, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda her türlü önlemin alındığını kaydetti.

Otel, pansiyon ile yeme-içme yerlerinin sürekli denetlendiğini aktaran Gürel, "Rehberlerimiz misafirlerimize hem gezi ve bilgi hizmeti verdi hem de koronavirüse karşı kurallara uymalarını sağladı. Pandemi dönemini atlattığımızda daha çok misafiri ağırlayacağız. Kurallara uyarak normalleşme sürecinin ardından eski günlere kavuşulacaktır." ifadelerini kullandı.



- Amasra bayram bereketini yaşadı



Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini de bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.



Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle her dönem yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

İlçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının günler öncesinden dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle yaz tatili ve bayramlarda yoğunluk yaşıyor. Amasra, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarımız doldu. Zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda uzun kuyruk oluşturdu. Park sorunu Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü. Ayrıca ilçemizde koronavirüs nedeniyle ekiplerimiz misafirlerimizi maske ve mesafe konusunda sürekli uyardı."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçenin tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı ve salatasıyla öne çıktığını belirtti.

Amasra'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze balık çeşitleriyle ziyafet yapma imkanı buldu." dedi.