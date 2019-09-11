0553 313 94 23

Batı Karadeniz Platformu Ankara’da Zonguldak’ı konuştu

Ankara’da 7 ilin bir araya gelerek oluşturduğu Batı Karadeniz Platform üyeleri Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül’ün makamına giderek Zonguldak’ın sorunlarına çare aradı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
Batı Karadeniz Platformu Ankara’da Zonguldak’ı konuştu

Ankara’da 7 ilin bir araya gelerek oluşturduğu Batı Karadeniz Platform üyeleri Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül’ün makamına giderek Zonguldak’ın sorunlarına çare aradı.


Başkent Zonguldaklılar Derneği çatısı altında kurulan ve aralarında Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Bolu illerinin dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül’e Zonguldak’ın sorunlarını aktardı. Özellikle Zonguldak’ın en önemli sanayi kapsamına alınan ve geçtiğimiz senelerde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Filyos Liman Projesi’yle ilgili bilgiler alındı. Ulaştırma, Alt Yapı Genel Müdürü Necdet Sümbül, Filyos Limanının yüzde 80’lik kısmının tamamlandığını belirterek, 2020 yılında üst yapıya geçileceğini, bunun yanında 2020 yılının son üç ayında liman Yap-İşlet-Devret modeli altında işleme konulacağını belirtti.


Akabinde Mithatpaşa tünelleri ile ilgili konunun Karayollarında olduğunu kaydeden Genel Müdür Sümbül, bu yolunda hızlıca devam edeceğini ayrıca bağlantı olarak köprü viyadükle birlikte Filyos Limanına entegre sağlayacak bir ulaşımın da sağlanacağını belirtti.


Yine bölgenin en büyük projelerinden biri olan Sakarya, Karasu, Ereğli, Filyos Limanı ve Bartın’a bağlanması düşünülen demiryolu projesinin de son aşamaya geldiğini ifade ederek, 2020 yılında bu projeyle ilgili olarak Dünya Bankasıyla çalışma yapılacağını, demiryolunun Filyos Liman bağlantısının da yapılacağını kaydetti.


Son olarak geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği hibesiyle yapılan Zonguldak-Karabük-Irmak hattı demiryolu projesinin sinyalizasyon ve rehabilitasyon çalışmasının ardından Zonguldak-Karabük hattının da devreye girdiğini ifade eden Sümbül, Irmak-Çankırı-Ankara hattıyla da projenin TCDD tarafından takip altına alındığını ifade etti.


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan havalimanının da iç ve dış hat uçak seferlerinin de başladığını belirten Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül, bölgeye yeni bir havalimanının gündemde olmadığını ve yapılmış olsa dahi maliyetinin ciddi boyutlara aşacağını vurguladı.


Ziyaretin sonunda Batı Karadeniz Platformu adına Başkent Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Tuncay Gençer, Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül’e Zonguldak’ın simgesi olan madenci heykeli takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekinildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Şurası için 10 bine yakın görüş iletildi
    1. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    2. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    3. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    5. Pişken, yeniden milli takımda
    6. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    7. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    8. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    9. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    10. Eşini öldüren kocaya müebbet
    11. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    12. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    13. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    14. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    15. Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü..
    16. Ermenistan’da meydana gelen deprem..
    17. Anlık mobil bildirim uygulamasını..
    18. Amasya Havalimanında 12 bin 977..
    19. 2020’de bir konutun maliyeti ne olacak?
    20. Aliağa Belediyesi, asansör denetiminde..
    21. Bilecik’te anız yangınları için..
    22. Sağlıklı andropoz dönemi için önemli..
    23. Babalar ve çocukları sabah namazında..
    24. Bitlis’te trafik kazasında ölü sayısı..
    25. İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya..
    26. Çadır atölyede yaptığı yatlar uzak..
    27. Başkan Demirtaş’tan belediye..
    28. İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
    29. Kadının çırpınışlarına dayanamadı,..
    30. Ölen torununu kucağında götürdü
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim