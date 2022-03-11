Batı hayranı Şirin boyunun ölçüsünü aldı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, batı ülkelerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. “Ölenler Arap değil, Avrupalı” diyerek çifte standart uyguladıklarını itiraf eden Avrupalılarla beraber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in suçunu sivillere yıkmaya çalışan batılılar da tepki çekti.

Son olarak Almanya’da bir hastanenin Rus hastaları kapıda bırakması büyük tepkilere neden oldu.

Yaşanan savaş batının gerçek yüzünü gözler önüne sererken, batı hayranları da gördükleri karşısında şoke oldu.

Her yerden kovulduktan sonra T24’e sığınan Şirin Payzın isimli CHP yandaşı “gazeteci” de batı hayranlığından adeta pişman oldu.

Almanya’daki hastanenin tutumuna inanamayan Payzın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Payzın, “Saçmalığın ve insanlık dışı uygulamanın dibi… Putin bir diktatör.. Rus halkını cezalandırmak ne demek? .. Bu halkların savaşı değil .. Rus halkına faturayı çıkarmak Putin’in politikaları kadar tehlikeli” ifadelerini kullandı.