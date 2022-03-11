  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batı hayranı Şirin boyunun ölçüsünü aldı
Gündem

Batı hayranı Şirin boyunun ölçüsünü aldı

Her fırsatta batı ülkelerinin safında yer alan memleket muhalifi Şirin Payzın, hayranı olduğu ülkelerin insanlık dışı muamelelerini görünce inanamadı!..

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:27:00 -
Batı hayranı Şirin boyunun ölçüsünü aldı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, batı ülkelerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. “Ölenler Arap değil, Avrupalı” diyerek çifte standart uyguladıklarını itiraf eden Avrupalılarla beraber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in suçunu sivillere yıkmaya çalışan batılılar da tepki çekti.

Son olarak Almanya’da bir hastanenin Rus hastaları kapıda bırakması büyük tepkilere neden oldu.

Yaşanan savaş batının gerçek yüzünü gözler önüne sererken, batı hayranları da gördükleri karşısında şoke oldu.

Her yerden kovulduktan sonra T24’e sığınan Şirin Payzın isimli CHP yandaşı “gazeteci” de batı hayranlığından adeta pişman oldu.

Almanya’daki hastanenin tutumuna inanamayan Payzın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Payzın, “Saçmalığın ve insanlık dışı uygulamanın dibi… Putin bir diktatör.. Rus halkını cezalandırmak ne demek? .. Bu halkların savaşı değil .. Rus halkına faturayı çıkarmak Putin’in politikaları kadar tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay