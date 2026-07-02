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Dünya Batı Afrika sular altında: Can kaybı artıyor
Dünya

Batı Afrika sular altında: Can kaybı artıyor

Yeniakit Publisher
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Batı Afrika sular altında: Can kaybı artıyor

Batı Afrika’yı vuran şiddetli yağışlar, özellikle Fildişi Sahili ve Gana’da büyük yıkıma yol açtı. Sel felaketinde Fildişi Sahili’nde 59, Gana’da 19 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer önümüzdeki günlerde yağışların daha da artacağı uyarısında bulundu.

Fildişi Sahili, Gana, Benin, Togo ve Nijerya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Batı Afrika'yı yeni bir sel felaketiyle karşı karşıya bıraktı.

Mayıs ayında başlayan yağmur sezonunda çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, yollar ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri yaşandı. Arama kurtarma ekipleri birçok bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Fildişi Sahili ve Gana'da can kayıpları artarken, yetkililer yağışların önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunarak bilançonun ağırlaşmasından endişe ediyor.

Fildişi Sahili İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, yağmur sezonunun başlamasından bu yana yaşanan sellerde 59 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediyor.

Komşu Gana'da ise en az 13 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi kurtarıldı. Gana Devlet Başkanı John Mahama, ülkede etkili olan yağışların geçen yıl kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarının çok üzerine çıktığını belirtti.

Şiddetli yağışlar Benin, Togo ve Nijerya'yı da vururken, bu ülkelerde büyük su baskınları yaşandı. Nijerya'nın Lagos kentinde sel nedeniyle bir elektrik trafo merkezinin faaliyetleri durdu ve çok sayıda mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

İklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha sık ve daha yıkıcı hale getiriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ise Afrika'nın sera gazı emisyonlarına sınırlı katkı sağlamasına rağmen aşırı hava olaylarına karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, kötü atık yönetimi ile hızlı kentleşmenin mevcut altyapı üzerindeki baskısının da sellerin etkisini artıran önemli faktörler arasında yer aldığı kaydedildi.

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