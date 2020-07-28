Batı Afrika devletlerinin liderleri Mali’deki siyasi krizin çözümünü görüştü

ANKARA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali’de mayıs başından bu yana devam eden siyasi krize çözüm bulmak için video konferans yöntemiyle acil toplantı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Issoufou, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali Anayasası'na uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.



Muhalefet ve sivil toplumun katılımıyla ulusal birlik hükümeti kurulması, 10, 11 ve 12 Temmuz’daki gösteriler sırasında ölüm ve yaralamalardan sorumlu kişilerin tespit edilmesi çağrısında bulunan Issoufou, bu kişilerin soruşturulması için komisyon kurulması ve alınan tedbirlerin incelenmesine yönelik izleme komitesi oluşturulması kararı aldıklarını duyurdu.



Toplantıya, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo Addo, Nijerya Cumhurbaşkanı Mohamed Buhari ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall katıldı.

- Mali'de muhalefet Cumhurbaşkanı'nın istifasını istiyor



Anayasa Mahkemesinin genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması, ülke genelinde haziran ayının başında protestolara yol açmıştı.



Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.



Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını isteyen ancak bunu, daha sonra diyalog için ön şart olmaktan çıkaran M5 RFP platformu, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesini, başbakanın platform tarafından tayin edileceği bir geçiş hükümeti kurulmasını, sonrasında da genel seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.



Cumhurbaşkanı Keita'nın parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 RFP platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmış, Keita'nın istifasını yeniden talepleri arasına almıştı.

10 Temmuz'da başlayan protestolarda, göstericiler ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.



Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyurmuştu.



ECOWAS'ın Mali'ye muhalefet ve iktidar arasındaki gerginliği gidermek için geçen hafta gönderdiği delegasyonun görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı.