Batarsın da sonun olur inşallah!

CENTCOM’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı duyuruda, “F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarını taşıyan USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk alanına ulaştı” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in savunmasını güçlendirme amacıyla bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme emrini vermişti. Bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu da bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı durumunda, ülkesinin İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu’daki unsurlarını konuşlandırmaya tamamen hazır olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söylemişti.

İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BM Güvenlik Konseyi'nin görevini yerine getirmediğini belirten Bakiri, "İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir." demişti.