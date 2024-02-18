Batan geminin su altı görüntüleri yayınlandı
Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinin su altı görüntüleri yayınlandı.
Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu.
Vali Demirtaş’tan batık gemi açıklaması
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Şubat’ta Karacabey açıklarında batan gemiye ilişkin sosyal medya hesabı X’te açıklamada bulundu.
Vali Demirtaş paylaşımında, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.