  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batan geminin su altı görüntüleri yayınlandı
Gündem

Batan geminin su altı görüntüleri yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 12:33:00 -

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinin su altı görüntüleri yayınlandı.

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu.

Vali Demirtaş’tan batık gemi açıklaması

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Şubat’ta Karacabey açıklarında batan gemiye ilişkin sosyal medya hesabı X’te açıklamada bulundu.

Vali Demirtaş paylaşımında, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İşte batan gemideki kadın mürettebat!
İşte batan gemideki kadın mürettebat!

Gündem

İşte batan gemideki kadın mürettebat!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batan geminin su altı görüntüleri geldi!
Batan geminin su altı görüntüleri geldi!

Gündem

Batan geminin su altı görüntüleri geldi!

Batan gemiden dehşet görüntüler! Batma anları ortaya çıktı
Batan gemiden dehşet görüntüler! Batma anları ortaya çıktı

Gündem

Batan gemiden dehşet görüntüler! Batma anları ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23