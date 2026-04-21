Bataklığın kapısına kilit, zehir tacirlerine kelepçe vuruldu! Yasa dışı bahis şebekeleri yerle yeksan oldu

Diyarbakır ve Sandıklı’da yürütülen iki farklı operasyonda yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda devletin kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, “Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” sözleri gerçekleştirilen iki operasyonla somut karşılığını buldu. Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 2 farklı yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacimleri 36 milyar 34 milyon TL’yi bulan iki ayrı suç örgütü çökertildi.

35,8 MİLYARLIK KİRLİ PARA TRAFİĞİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transfer zinciri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. MASAK raporlarına göre suç örgütünün toplam işlem hacmi 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş TL olarak tespit edildi.

40 İLDE OPERASYON 102 GÖZALTI

Bunun üzerine suç ağına yönelik 21 Nisan’da 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon toplam 190 şüpheliye ait banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. 14 şüpheliye ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ile 2 arsa hakkında da el koyma tedbiri uygulandı. Haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 130 şüpheliden 102’si yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal ve finansal veriler üzerinde incelemeler sürdüğü öğrenildi.

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİNE DE DOKUNULDU

Diyarbakır’daki operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan kişiler arasında bir infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi'nde çalışan katip İ.M.K. yasadışı bahis oynadığı şüphesiyle ikametinde gözaltına alındı.

İŞLEM HACMİ 540 MİLYON TL

Sandıklı merkezli soruşturmada ise teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yaklaşık 540 milyon TL işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi. Sandıklı merkez olmak üzere 17 Nisan’da; Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, SIM kartı, banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin hesaplarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1’i ise serbest kaldı.

“BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk günden bu yana yasa dışı bahis ve sanal kumar ile ilgili mücadelede kararlı olduklarını belirtmiş, “Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim bataklığı kurutmamız lazım.” sözlerini kullanmıştı.