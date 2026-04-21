Yine böcek ilacı vakası! Oteldeki aile bireyleri zehirlenerek öldü! İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü Türkiye’de bir ilk! 5G ile ‘uzaktan robotik cerrahi uygulaması’ gerçekleştirildi 'Tarihin en büyük enerji krizi patlayacak!' Vize randevularında “karaborsa” iddiası! Şikayetler yüzde 38 arttı! Onursal Adıgüzel’in yardımcısı cenaze basan müteahhitten rüşveti böyle istemiş: Başkan pound seviyor FETTOŞ'çu eski emniyet müdürü yakalandı İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu
Akkuyu'da son viraj: İlk elektrik önümüzdeki kış geliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin devreye alma süreci son aşamaya gelirken, Rosatom Başkanı Lihaçev bu kış şebekeye ilk elektriğin verilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti.

Rosatom’un önceliğinin, Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde elektrik üretimine başlama sürecini tamamlamak ve ilk elektriği üretmek olduğunu söyleyen Lihaçev, “Geçen yıl (2025) elde edilen sonuçlara göre, Birinci Ünitenin inşaatı yüzde 99, devreye alma çalışmaları da yüzde 65 bitmiş durumda. Halihazırda devreye alma sürecinin son aşamasındayız. Türk elektrik şebekesine istikrarlı bir bağlantı sağlandı” açıklamasında bulundu.

Halihazırda tüm güvenlik, elektrik üretim ve güç kaynağı sistemlerinin test edildiğini bildiren Lihaçev, “Belirtmek gerekir ki, yedek dizel jeneratör sistemi dahil güç sistemi testlerinin tüm aşamaları şu ana kadar olumlu geçti” ifadesini kullandı.

Lihaçev, “Yaz aylarının bize ilerleme kaydetme ve bu kış şebekeye bağlanma fırsatı sağlayacağını çok umuyoruz” diye ekledi.

Rosatom Başkanı, santral personelinin eşit sayıda Rus ve Türk uzmanlardan oluşacağını belirtti.

