Akkuyu’da son viraj: İlk elektrik önümüzdeki kış geliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti.

Rosatom’un önceliğinin, Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde elektrik üretimine başlama sürecini tamamlamak ve ilk elektriği üretmek olduğunu söyleyen Lihaçev, “Geçen yıl (2025) elde edilen sonuçlara göre, Birinci Ünitenin inşaatı yüzde 99, devreye alma çalışmaları da yüzde 65 bitmiş durumda. Halihazırda devreye alma sürecinin son aşamasındayız. Türk elektrik şebekesine istikrarlı bir bağlantı sağlandı” açıklamasında bulundu.

Halihazırda tüm güvenlik, elektrik üretim ve güç kaynağı sistemlerinin test edildiğini bildiren Lihaçev, “Belirtmek gerekir ki, yedek dizel jeneratör sistemi dahil güç sistemi testlerinin tüm aşamaları şu ana kadar olumlu geçti” ifadesini kullandı.

Lihaçev, “Yaz aylarının bize ilerleme kaydetme ve bu kış şebekeye bağlanma fırsatı sağlayacağını çok umuyoruz” diye ekledi.

Rosatom Başkanı, santral personelinin eşit sayıda Rus ve Türk uzmanlardan oluşacağını belirtti.