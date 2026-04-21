MHP bir il teşkilatını daha feshetti: 9’a yükseldi

MHP 6 Nisan'da İstanbul'daki il ve ilçe teşkilatlarını feshetmişti. Bu gelişmeden 10 gün sonra Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatlarının feshi duyuruldu. 17 Nisan'da da Çanakkale, Bilecik ve Muğla il teşkilatları feshedildi. Bolu il teşkilatının feshi de 20 Nisan'da açıklandı.

Bugünse Ardahan il teşkilatı feshedildi.

SEVİM KÖSELİÖREN ATANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır" ifadesini kullandı.