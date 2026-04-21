Ateşkes uzayacak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.

"GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ"

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN REST ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.

MÜZAKERE SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump’ın sert açıklamaları, müzakere sürecinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.