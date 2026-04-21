Ateşkes uzayacak mı? Trump'tan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.

"GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ"

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

 

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN REST ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.

 

MÜZAKERE SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump’ın sert açıklamaları, müzakere sürecinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu
Trump'tan Tahran'a son ihtar! Hürmüz Boğazı için kırmızı çizgi
Küresel zorba Trump’tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak
İran'ı suçluyor ama İsrail'e suspus! Trump'tan ateşkes ikiyüzlülüğü
BÜYÜK ŞEYTANIN OYUNU BİTMEZ

Bu trompi sarı kafa gerçekten çok sıkıntılı biri, çok para ve altın kazandılar manipülasyon işin içinde. Allah var gam yok, la galiba illallah...

Öyle demeyin..Trump çok kızar bize sonra..

Dostum Trump bizi seviyor...
Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Devlet hastanesindeki palyatif bakım servisinde yatan bir hastaya oğlu tarafından şiddet uygulandığı ihbarını değerlendiren jandarmanın has..
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci ..
Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?
Partiyi eleştirileri nedeniyle CHP'den ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medy..
